По Котельничу гуляют козы и овцы

Сообщение местного жителя о животных, разгуливающих по территории одного из местных предприятий, появилось в паблике «Типичный Котельнич».

– В районе бывшего мясокомбината содержатся овцы и козы. Вид у животных оставляет желать лучшего и условия содержания — тоже. Непонятно, они что, на самовыгуле, питаются тем, что найдут? Такое отношение недопустимо, просим ответственные службы взять ситуацию под контроль! – написал анонимный подписчик группы.

Как отметили в комментариях другие участники паблика, животные, по всей вероятности, принадлежат местному предприятию. Однако данная ситуация является нарушением Правил благоустройства. Согласно им выпас скота и птицы на улицах, набережных, в парках, скверах и зеленых зонах города запрещен. По данному сигналу горадминистрация должна принять меры административного характера.

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