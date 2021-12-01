По нацпроекту «Экология» рекультивируют самую крупную в регионе свалку

Крупнейшую в Кировской области свалку рекультивируют по нацпроекту «Экология».

Этот вопрос был рассмотрен сегодня в правительстве региона на заседании под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Открывая совещание, губернатор области Игорь Васильев напомнил, что в рамках нацпроекта разработаны и реализуются региональные проекты по созданию системы обращения с ТКО, ликвидации свалок в черте городов, сохранению лесов.

«С 2019 года система обращения с твердыми коммунальными отходами кардинально поменялась. От органов местного самоуправления полномочия перешли на региональный уровень. Сейчас услуга по сбору и вывозу отходов оказывается практически на всей территории области — охват населения вырос с 34% на начало реформы до 97%. К сожалению, у нас нет объектов обработки и утилизации отходов. Но мы работаем в этом направлении», — сказал Игорь Васильев.

Александр Козлов отметил, что ежегодно в Кировской области образуется около 284 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

«К 2030 году мы должны добиться 100-процентной сортировки отходов и снижения в 2 раза захоронения ТКО. Регион должен начать работу по созданию объекта по переработке отходов. Есть Российский экологический оператор, который помогает создать эти мощности. Мы готовы в этом вопросе подставить плечо»,- говорит Александр Козлов.

По словам председателя правительства области Александра Чурина, объекты обращения с ТКО уже создаются. В текущем году началось строительство полигона в Шабалинском районе. Его первая очередь будет запущена в начале 2022-го. Параллельно идёт работа по созданию объектов сортировки и переработки. Так, область получила одобрение инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей. Его направят на создание комплексного объекта, в состав которого войдут мусоросортировочный завод, объект биокомпостирования и полигон. Уже выбран земельный участок, находящийся в областной собственности, ведётся его оформление, готовится предпроектная документация.

До 2024 года планируется построить сортировочные станции в Вятскополянском, Кикнурском и Шабалинском районах. Здесь тоже определены земельные участки, идёт проектирование.

Эти мероприятия позволят обеспечить к 2024 году обработку 50% образуемых отходов и направление 12% на утилизацию.

В дальнейших планах — построить сортировочные станции общей мощностью 50 тысяч тонн в Зуевском, Нолинском и Омутнинском районах.

«С учетом полной загрузки комплексов по переработке мы к 2030 году обеспечим стопроцентную обработку всех образуемых в регионе отходов», — отметил Александр Чурин.

Кроме того, под эгидой правительства области совместно с общественниками разработан масштабный проект по раздельному сбору отходов «Зелёная Вятка». Он объединил лучшие практики регионального оператора — АО «Куприт», операторов по сбору вторсырья и проекта «Эко-соседи».

В регионе продолжается работа по ликвидации накопленного экологического вреда. До 2024 года планируется рекультивировать свалки в границах Кирова, Вахрушей, Лузы, Малмыжа, Омутнинска и Слободского. Свалка в Вахрушах уже ликвидирована, сейчас ведётся работа по рекультивации свалки в Слободском, разработан проект рекультивации свалки в Кирове (в п.Костино).

«Здесь накоплено около 3 миллионов кубометров отходов, которые свозили почти 50 лет. А высота мусорных пиков достигает 30 метров. Свалка находится близко к жилым домам, а участок, занятый отходами, ограничен, поскольку вокруг находятся земли гослесфонда, охраняемая природная территория, железная дорога и частные сельхозземли. Предполагается, что свалку рекультивируют в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Разработан проект, имеются технические решения по её ликвидации. Это устройство по контуру подпорной стенки, активная система дегазации, очистка фильтрата на локальных очистных сооружениях и создание над телом свалки защитного экрана. Это позволит минимизировать негативное воздействие от свалки и улучшить условия жизни кировчан. Предварительная стоимость мероприятий составляет 3,8 млрд рублей»,- рассказала министр охраны окружающей среды области Алла Албегова.

Александр Козлов поручил ещё раз проработать проектные решение по рекультивации свалки в Костино.

«В течение декабря необходимо принять решение, на каких условиях будет выполнена эта работа. Мы обязаны убрать эту свалку», — подчеркнул он.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экология». Область готова выполнить все показатели текущего года. Сейчас ведётся приемка работ.