По нацпроекту в Кировской области отремонтировали 253 км дорог

В уходящем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Кировская область получила из федерального бюджета 680 млн руб.

В нормативное состояние приведено 253 км дорог. В том числе:

178 км дорог регионального значения, 75 км — в Кировской городской агломерации (из них 51 км – за счёт дополнительно выделенных средств федерального бюджета)

в Кирове началось строительство участков дорог на ул.Зеленина, Сурикова и 8 Марта (микрорайон Долгушино). Срок окончания работ — 15 октября 2022 года.

Одной из значимых целей нацпроекта является сокращение смертности в результате ДТП, поэтому безопасности дорожного движения уделяется большое внимание.

«В 2021 году объём работ по этому направлению увеличился по сравнению с прошлым годом на 30% — до 738 млн руб. Эти средства направляются на установку и замену знаков и светофорных объектов, устройство освещения, ремонт тротуаров, нанесение разметки, восстановление остановок общественного транспорта», — рассказали в министерстве транспорта.

На всех объектах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта, активно используются новые технологии и материалы — асфальтобетонные смеси и стыковочные ленты.

Работа продолжится и в следующем году. Ремонтироваться будут не только дороги, тротуары, но и мосты.

«Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог в нормативное состояние. В том числе используем и федеральные инструменты. Благодаря продуктивной работе с федеральным центром, в этом году область дополнительно получила свыше 1 млрд руб. на дорожную деятельность: первый транш в размере 680 млн предоставлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», второй (350 млн) по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального значения», — рассказал губернатор Игорь Васильев.

Фото kirovreg.ru