По просьбам жителей в Кирове отремонтируют еще 27 дорог

В горадминистрации составили дополнительный список дорог, которые будут отремонтированы в рамках проекта БКД.
Перечень сформирован с учетом мнения кировчан и состоит из 27 объектов. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 20 километров. Подрядчики, которые займутся выполнением работ, будут определены в ближайшее время путем аукциона.
В список вошли:
- улица Бассейная от дома №1 до дома № 20 в селе Порошино
- улица Энтузиастов от улицы Зянкина до дома №4 по улице Энтузиастов
- Луганский проезд от улицы Луганской до разворотного круга у проходной биохимзавода
- проспект Строителей – проезд от проспекта Строителей до дома №46, к. 2
- Студенческий проезд от улицы Московской до улицы Лепсе
- внутриквартальный проезд от улицы Лепсе до улицы Мира, д.16
- улица Школьная от улицы Линейной до улицы Щорса, Нововятский район
- улица Тухачевского от улицы Линейной до улицы Пролетарской, Нововятский район
- улица Чернышевского от улицы Шинников до улицы Широнинцев;
- Промышленный переулок;
- улица Подгорная от улицы Сутырина улицы Свердлова;
- улица Майская в пос. Ганино;
- автодорога от Южного обхода до Федяковского кладбища;
- автодорога в деревне Малая Гора
- улица Менделеева от улицы Кольцова до улицы Луганской
- автодорога от Советского тракта до деревни Вахренки
- автодорога от Советского тракта до конечной остановки
- улица Цеховая от улицы Лепсе до улицы Добролюбова
- Заготзерновский проезд
- улица 60 лет СССР в поселке Костино
- улица Линейная от дома №1 до улицы Школьной, Нововятский район
- улица Макаренко от улицы Свердлова до улицы Подгорной
- улица Есенина, г. Киров
- улица Береговая, Первомайский район
- улица Южная в Костино
- автодорога от деревни Лихачи до дома №16 в деревне Рубцы
- улица Индустриальная в Радужном от улицы Производственной до деревни Татары.
Ранее мы писали, что в Кирове сдали первые 3 улицы, отремонтированные по проекту БКД.
Фото: yandex.ru/maps