По просьбам жителей в Кирове отремонтируют еще 27 дорог

В горадминистрации составили дополнительный список дорог, которые будут отремонтированы в рамках проекта БКД.

Перечень сформирован с учетом мнения кировчан и состоит из 27 объектов. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 20 километров. Подрядчики, которые займутся выполнением работ, будут определены в ближайшее время путем аукциона.

В список вошли:

улица Бассейная от дома №1 до дома № 20 в селе Порошино

улица Энтузиастов от улицы Зянкина до дома №4 по улице Энтузиастов

Луганский проезд от улицы Луганской до разворотного круга у проходной биохимзавода

проспект Строителей – проезд от проспекта Строителей до дома №46, к. 2

Студенческий проезд от улицы Московской до улицы Лепсе

внутриквартальный проезд от улицы Лепсе до улицы Мира, д.16

улица Школьная от улицы Линейной до улицы Щорса, Нововятский район

улица Тухачевского от улицы Линейной до улицы Пролетарской, Нововятский район

улица Чернышевского от улицы Шинников до улицы Широнинцев;

Промышленный переулок;

улица Подгорная от улицы Сутырина улицы Свердлова;

улица Майская в пос. Ганино;

автодорога от Южного обхода до Федяковского кладбища;

автодорога в деревне Малая Гора

улица Менделеева от улицы Кольцова до улицы Луганской

автодорога от Советского тракта до деревни Вахренки

автодорога от Советского тракта до конечной остановки

улица Цеховая от улицы Лепсе до улицы Добролюбова

Заготзерновский проезд

улица 60 лет СССР в поселке Костино

улица Линейная от дома №1 до улицы Школьной, Нововятский район

улица Макаренко от улицы Свердлова до улицы Подгорной

улица Есенина, г. Киров

улица Береговая, Первомайский район

улица Южная в Костино

автодорога от деревни Лихачи до дома №16 в деревне Рубцы

улица Индустриальная в Радужном от улицы Производственной до деревни Татары.

Ранее мы писали, что в Кирове сдали первые 3 улицы, отремонтированные по проекту БКД.

Фото: yandex.ru/maps