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По просьбам жителей в Кирове отремонтируют еще 27 дорог

Юлия Зорина Новости, Общество

В горадминистрации составили дополнительный список дорог, которые будут отремонтированы в рамках проекта БКД.

Перечень сформирован с учетом мнения кировчан и состоит из 27 объектов. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 20 километров. Подрядчики, которые займутся выполнением работ, будут определены в ближайшее время путем аукциона.

В список вошли:
  • улица Бассейная от дома №1 до дома № 20 в селе Порошино
  • улица Энтузиастов от улицы Зянкина до дома №4 по улице Энтузиастов
  • Луганский проезд от улицы Луганской до разворотного круга у проходной биохимзавода
  • проспект Строителей – проезд от проспекта Строителей до дома №46, к. 2
  • Студенческий проезд от улицы Московской до улицы Лепсе
  • внутриквартальный проезд от улицы Лепсе до улицы Мира, д.16
  • улица Школьная от улицы Линейной до улицы Щорса, Нововятский район
  • улица Тухачевского от улицы Линейной до улицы Пролетарской, Нововятский район
  • улица Чернышевского от улицы Шинников до улицы Широнинцев;
  • Промышленный переулок;
  • улица Подгорная от улицы Сутырина улицы Свердлова;
  • улица Майская в пос. Ганино;
  • автодорога от Южного обхода до Федяковского кладбища;
  • автодорога в деревне Малая Гора
  • улица Менделеева от улицы Кольцова до улицы Луганской
  • автодорога от Советского тракта до деревни Вахренки
  • автодорога от Советского тракта до конечной остановки
  • улица Цеховая от улицы Лепсе до улицы Добролюбова
  • Заготзерновский проезд
  • улица 60 лет СССР в поселке Костино
  • улица Линейная от дома №1 до улицы Школьной, Нововятский район
  • улица Макаренко от улицы Свердлова до улицы Подгорной
  • улица Есенина, г. Киров
  • улица Береговая, Первомайский район
  • улица Южная в Костино
  • автодорога от деревни Лихачи до дома №16 в деревне Рубцы
  • улица Индустриальная в Радужном от улицы Производственной до деревни Татары.

Ранее мы писали, что в Кирове сдали первые 3 улицы, отремонтированные по проекту БКД.

Фото: yandex.ru/maps

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Юлия Зорина