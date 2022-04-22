По пути в Башарово обновят отбойники за 1,4 млн рублей

В Кирове обновят отбойники на дороге от Победиловского тракта до деревни Башарово. Об этом сообщили в горадминистрации.

Участок трассы до Башарово был отремонтирован в 2021 году по нацпроекту БКД. После ремонта дорожное полотно стало выше, и старые отбойники перестали соответствовать нормативам безопасности. Поэтому было решено их заменить. Стоимость работ составит 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время подрядчик демонтирует старые конструкции и ставит новые. Работы проводятся на участках, где перепад высот между дорогой и кюветом составляет более 3 метров.

Общая протяженность новых отбойников составит 446 метров. Они позволят обезопасить 7 участков трассы. Работы будут завершены в ближайшие дни.