«Больничная экономия» и «зверства российской армии» – новые фейки, которые сегодня разгоняют украинско-западные идеологи. Напомним, что разобраться, где правда, а где ложь, помогают созданные недавно российские платформы войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Прежде чем поверить информации, размещаемой в интернете, проверьте!

Откровенное враньё

В ряде телеграм-каналов распространяется информация о том, что российские больницы переходят в режим строжайшей экономии. Якобы даже в клинике имени Бурденко медики стараются как можно меньше расходовать ампулы, перевязочные средства, перчатки.

НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко опровергает эту информацию.

— ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» в настоящее время полностью обеспечен всеми необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, включая все виды перевязочного материала, — говорится в официальном обращении медицинского исследовательского центра.

Сотрудники учреждения подчеркивают, что информация, распространяемая в телеграм-каналах, о якобы дефиците «расходников» и препаратов не соответствует действительности.

Цель – вызвать эмоцию

Украинская журналистка рассказала о зверствах российской армии в селах под Киевом. Об этом сообщает BBC.

Статья, о которой идет речь, была удалена в русскоязычной версии, но сохранилась в кэше. Текст написан в крайне эмоциональном стиле, при этом журналист опирается на сведения только одного источника — некой «Светланы». При этом название села не указывается.

Удаление русскоязычной версии материала уже само по себе говорит о том, что, вероятно, даже для штаб-квартиры BBC в Лондоне статья показалась слишком ангажированной. К слову, на английском языке этой статьи тоже нет. Ее сохранение только на украинском языке доказывает, что цель – разжигание ненависти к россиянам.

В материале снова вбрасывается фейк о том, что российские солдаты насилуют жительниц Украины. Утверждается, что российские солдаты якобы выгоняли людей из домов, отбирали у них еду, воровали бытовую технику, а чеченские солдаты расстреливали простых людей без причины.

При этом ни одно из заявлений автора статьи не подтверждается ни фотоснимками, ни видеокадрами.

Почему? Потому что всё это – набор стандартных пропагандистских штампов, которые тем не менее действует на психику читателя. Цель подобных текстов – вызвать у читателя максимально сильную эмоцию, это переосмысление главного пропагандиста нацизма Йозефа Геббельса. Сегодня его подход и практикуют украинско-западные идеологи.