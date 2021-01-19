По центральному ТВ показали фильм про Кировскую область

Специальный репортаж под названием «Солнце средней полосы» вышел на канале «Россия 24». Его автор, корреспондент Алексей Михалев, рассказал о «визитных карточках» области, подробно остановившись на самых некоторых из них.

Оружейный завод с богатой историей, народные промыслы – кукарское кружево и дымковская игрушка, одна из немногих сохранившихся в стране фабрик валенок, киберспорт, козоводство и, конечно, лес. Обо всем этом (и не только) Алексей подробно рассказал в коротких сюжетах с комментариями руководителей предприятий.

Конечно, это далеко не все «брэнды» Кировской области. Как признают большинство спикеров, «засветившихся» в сюжете, главное богатство и основной ресурс региона – это люди. Знаменитые ученые, космонавты, художники, спортсмены – и просто кировчане.

— Кадровый потенциал я черпаю из города, я делаю упор на местных жителей, потому что знаю, что они будут работать лучше, они любят наш город и завод. Я люблю свою родину и никуда отсюда уезжать не собираюсь, — говорит Равиль Нургалеев, генеральный директор завода «Молот-Оружие». — В Москве мы были бы одни из, а тут мы гордость региона, — вторит ему Павел Шапкин, соучредитель киберспортивного проекта, известного далеко за пределами области.

Репортаж про Кировскую область можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что кировчанка сыграла в романтической киноленте «Фермерша».