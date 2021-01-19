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По центральному ТВ показали фильм про Кировскую область

Юлия Зорина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Специальный репортаж под названием «Солнце средней полосы» вышел на канале «Россия 24». Его автор, корреспондент Алексей Михалев, рассказал о «визитных карточках» области, подробно остановившись на самых некоторых из них.

Оружейный завод с богатой историей, народные промыслы – кукарское кружево и дымковская игрушка, одна из немногих сохранившихся в стране фабрик валенок, киберспорт, козоводство и, конечно, лес. Обо всем этом (и не только) Алексей подробно рассказал в коротких сюжетах с комментариями руководителей предприятий.

Конечно, это далеко не все «брэнды» Кировской области. Как признают большинство спикеров, «засветившихся» в сюжете, главное богатство и основной ресурс региона – это люди. Знаменитые ученые, космонавты, художники, спортсмены – и просто кировчане.

— Кадровый потенциал я черпаю из города, я делаю упор на местных жителей, потому что знаю, что они будут работать лучше, они любят наш город и завод. Я люблю свою родину и никуда отсюда уезжать не собираюсь, — говорит Равиль Нургалеев, генеральный директор завода «Молот-Оружие».

— В Москве мы были бы одни из, а тут мы гордость региона, — вторит ему Павел Шапкин, соучредитель киберспортивного проекта, известного далеко за пределами области.

Репортаж про Кировскую область можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что кировчанка сыграла в романтической киноленте «Фермерша».

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Юлия Зорина