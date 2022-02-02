По улицам Кирова ездит лыжник в классическом костюме

В Кирове заметили молодого человека, который катается на лыжах прямо по городским улицам. Видеозапись с «зожником» опубликовал телеграм-канал «Источник Онлайн».

Одет молодой человек, мягко говоря, не по-спортивному – в белый классический костюм и шапку-ушанку. Заснять его удалось неподалеку от Театральной площади. Журналист поинтересовался, что означает сей необычный перфоманс.

Лыжник назвался Владиславом, «мэром города Кирова» и ответил, что таким образом призывает всех кировчан к здоровому образу жизни.

Видеозапись была также опубликована в сообществе «Киров без цензуры». В комментариях подписчики отметили, что у лыжника «болезненный вид», до которого его «довел ЗОЖ».