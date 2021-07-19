По улицам Кирова проехались байкеры в костюмах животных

По отзывам горожан, мероприятие получилось зрелищным. Некоторые снимали пробег на мобильный телефон.

В нашем городе байкеры устроили тематический мотопробег. Они нарядились в костюмы животных и сказочных персонажей и сели на своих железных коней.

Как пишет stochnik.online, колонна двухколёсных транспортных средств не торопясь проехалась от реки Вятки по улицам областного центра до парка им. Кирова. Каждый байкер был облачён в яркий костюм. Горожане могли заметить тигра, дракона, единорога, Снегурочку и главного зимнего волшебника.

Пробег был не случайным. Его организаторы таким образом привлекали внимание остальных участников дорожного движения к байкерам. По словам мотоциклистов, часто их просто не замечают. Из-за этого происходят ДТП.

Ранее мы писали, что кировчанин добрался на мотоцикле до моря за сутки.

Фото: kirov.istochnik.online