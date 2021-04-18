По Вятке мимо Нововятска проплыл оторванный понтонный мост

В воскресенье в 5 утра его заметил местный житель и запечатлел происходящее на видео.

Вячеслав Сюткин прогуливался рано утром по пустынной Нововятской набережной и стал свидетелем необычного происшествия. Вместе со льдинами вниз по течению спускалась конструкция, напоминающая понтонный мост.

Очевидец снял происходящее на видео и выложил в сеть посоветовав владельцам сооружения ловить потерю: «Земснарядные трубы, под ними – понтоны. Ловите».

Судя по размерам, плавающая конструкция должна была застрять в пролетах старого моста, но информации об этом пока не поступало.

Скриншот с видео Вячеслава Сюткина