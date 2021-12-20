Победители «Большой перемены» рассказали губернатору про экошколу и этномузей

20 декабря губернатор Игорь Васильев встретился с кировскими школьниками – победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Участниками встречи стали 8 школьников. Они рассказали главе региона о проектах, которые привели их к победе, и о своих планах на будущее.

— Вы не первый год принимаете участие в конкурсе и показываете самые лучшие результаты. Это говорит о хорошей подготовке, о том, что вы можете свои возможности реализовать. Здорово, что в этом году конкурс стал доступен и тем ребятам, которые только окончили начальную школу, — сказал Игорь Васильев, приветствуя школьников.

В 2021 году всероссийский конкурс «Большая перемена» проходил по 12 тематическим направлениям. Заявки на участие от Кировской области подали 1188 школьников и студентов техникумов и колледжей. Победители от Кировской области есть во всех возрастных группах – школьники 5-7, 8-10 классов и студенты СПО.

Главный приз – 1 миллион рублей – получила Дарья Чекалкина из села Шурма Уржумского района. В финале кировчанка представила проект по созданию музея малых народностей «Этнохаус». Каждая комната в музее посвящена отдельной народности, погрузиться в быт которой можно с помощью очков дополненной реальности. Есть у музея и онлайн-версия, доступная для жителей всех уголков мира. На реализацию проекта нужно 5 миллионов рублей.

— Я испытываю огромное чувство гордости, что смогла подтвердить свое прошлогоднее достижение. Мои знакомые уехали без наград, но я считаю, что мы все стали победителями, потому что конкурс дает много возможностей, огромный опыт и новых друзей. И это самое главное, что мы взяли от «Большой перемены», — поделилась Дарья.

В этом году в конкурсе впервые приняли участие студенты СПО. В число победителей в этой категории вошла студентка Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права Алина Коршунова. Ее финальный проект был посвящен теме наставничества, весьма актуальной и вне конкурсных площадок.

— Вместе с командой мы разрабатывали информационную площадку, на которой наставник мог найти студента на стажировку, а студент – наставника, — рассказала Алина.

Свои проекты представили и другие участники встречи. Среди идей – создание экологического лагеря для детей и взрослых, экошколы, системы эмоциональной поддержки школьников и волонтерского проекта, помогающего пожилым людям осваивать компьютерную технику. Последний проект губернатор отметил особо.

— В этом году Президент РФ Владимир Путин наградил кировского волонтера-медика Екатерину Садакову. Думаю, что через несколько лет и ваши проекты заметят на столь же высоком уровне, — подытожил Игорь Васильев.

Также глава региона предложил организовать региональный конкурс по аналогии с «Большой переменой», чтобы школьники могли использовать полученный опыт для участия в российском мероприятии.