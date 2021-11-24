Почасовая или посуточная оплаты гостиницы: что лучше?

На рынке гостиничных услуг формируется спрос на недвижимость нового «гибридного» типа, которая предполагает симбиоз домашнего комфорта и гостиничного сервиса. Апарт-отели, как часть гостиниц нового формата, позволяют переключать на себя внимание клиентов благодаря концентрации внимания на их конкретных запросах. К примеру, все чаще аренда апартаментов требуется не на несколько дней, а всего на пару часов во время краткосрочных поездок. Поэтому в этой статье мы поговорим о том, почему услуга почасовой аренды номеров пользуется все большим спросом и все чаще встречается в самых разных гостиницах.

Достоинства почасовой оплаты номера

Апарт-отели предлагают гибкий формат аренды: гости могут остановиться в номере на несколько месяцев, дней или даже часов. Для повышения комфорта проживания гостиница с почасовой оплатой в Москве предлагает как привычные услуги, так и достаточно внушительный перечень дополнительных:

стандартная комплектация мебелью дополняется бытовой техникой для приготовления еды, включая плиту, микроволновую печь, холодильник и так далее;

продуманная планировка номеров предполагает наличие рабочей зоны, зоны для отдыха, полностью оборудованной кухни с обеденной зоной, а также отдельного душа;

гости апарт-отелей имеют полный доступ ко всем услугам отеля даже при почасовой аренде апартаментов;

выехать из номера можно в любое удобное время, поэтому стоимость аренды определяется в зависимости от проведенного в отеле времени.

Возможность варьировать срок проживания гостей, при этом обеспечивая полноценное обслуживание, позволила апарт-отелям быстро закрепиться на рынке арендной недвижимости. Неважно, когда именно заселились гости: утром, вечером или глубокой ночью. Персонал поможет с оформлением документов для ФМС, заселением в номер и выполнением любых поручений.

Актуальность услуги почасовой оплаты

Краткосрочная или почасовая аренда номера прекрасно подходит для туристов и путешественников, которым нужно остановиться в отеле всего на несколько часов для отдыха или в ожидании следующего рейса. Аренда актуальна и во время деловых поездок и командировок, когда гость попросту не знает, как много времени он проведет в отеле. Часто услугой почасовой оплаты пользуются абитуриенты, приехавшие в Москву для сдачи вступительных экзаменов, начинающие блогеры и востребованные на рынке труда молодые специалисты — в каждом случае гости смогут сэкономить на проживании и одновременно арендовать жилье, которое по уровню комфорта и сервиса не уступает лучшим отелям.