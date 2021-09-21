Каждый человек мечтает об обеспеченном будущем и финансовой стабильности. У каждого жителя страны есть собственные желания и цели. Кому-то требуются средства на обучение ребенка, кто-то желает приобрести просторное жилье, правиться в путешествие по разным странам. Но почему инвестиции не равны сбережениям? Этот вопрос интересует большинство будущих инвесторов. Рассмотрим на https://tacticinvest.ru/, в чем заключаются различия между накопленными средствами и инвестициями.

Инвестиции и сбережения — в чем различия

Если у человека есть финансовая база, то он может воплотить в реальность свою мечту. Однако на пути к этому приходится сталкиваться с дилеммой, которая заставляет думать, что лучше: инвестирование или сбережения. Эти понятия отличаются между собой степенью риска.

Сбережения имеют низкую доходность, но почти лишены рисков. Инвестиции дают шанс получить более высокую прибыль, но за этим кроются определенные риски. Владельцы банковских вкладов знают, какой процент получат по истечению срока. Инвесторы, наоборот, постоянно размышляют о ценных бумагах и возможности их приобретения.

Инвестирование не гарантирует ликвидность активов, при этом обладает определенными затратами по типу выплаты комиссии брокеру или налога на прибыль. Но в любом случае сбережения и инвестиции имеют общую цель — накопления.

Преимущества и недостатки вкладов и инвестиций

К основным преимуществам вкладов относят безопасность и прозрачность. Сбережения вкладчиков застрахованы государством, а процент по вкладу известен заранее. Кроме того, клиент банка вправе снять деньги с депозита при условии, что иное не предусмотрено договором. Но к недостаткам можно отнести низкую отдачу и риск инфляции.

Инвестирование, в отличие от вкладов, позволяет накапливать больше. Ценные бумаги являются ликвидными инструментами. Важно лишь правильно их выбирать. Кроме этого, имея диверсифицированный портфель, инвестор защитит себя от инфляции. Но к недостаткам инвестиций можно отнести отсутствие гарантий, необходимость наличия определенных знаний и сопутствующие затраты.

Что лучше: сбережения или инвестиции

Нельзя выделить одно решение, которое подойдет для всех обстоятельств. Правильный выбор зависит от материального положения человека. К примеру, если вложенные средства понадобятся в ближайшие 2 года, то стоит положить их на сберегательный счет. Если накопленное не понадобиться в течение следующих 3-х и более лет, то лучше заняться инвестированием. Последний вариант идеально подходит для долгосрочных целей.

ТОП вопросов экспертам

Что такое ценовая инфляция в России?

Ценовая инфляции в РФ рассчитывается через индекс потребительских цен. Составляет в среднем 4,5-5,4% в год.

Как цена акция связана с инфляцией?

Инфляции оказывает влияние на цену акций. Это связано с доходностью ценных бумаг. Показатель рассчитывается как отношение годовой прибыли фирмы к объему инвестиций.

Что лучше сберегать или вкладывать деньги?

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Все зависит от того, какие цели преследует человек, а также от его финансового положения.

Что представляет собой термин «сбережение» в экономике?

Сбережениями являются накопления части дохода для будущего потребления.