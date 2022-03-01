Почему инвестировать — это выгодно: простые доводы

Современные экономические и прочие (например, пандемия) сложности вынуждают многих людей искать дополнительные источники дохода. Ведь как минимум приятно знать, что в случае финансовых трудностей есть возможность сохранить платёжеспособность. Одним из весьма привлекательных и выгодных вариантов является инвестирование. Чем оно интересно?

Сервис Livetrader.ru: помощник в мире инвестиций

Достаточно хорошим инструментом для упрощения работы с инвестициями является сервис livetrader.ru – он предоставляет данные по более чем 1 800 компаниям. Например, по ссылке https://livetrader.ru/gazp доступны данные о дивидендах «Газпрома». Его функционал позволяет закрыть потребности как опытных, так и начинающих инвесторов. В частности, доступны такие возможности, как:

информация по стоимости акций российских и зарубежных компаний;

калькулятор расчёта дивидендов;

информация по закрытию реестра (особого списка, в который вносятся все инвесторы, имеющие право на дивиденды);

быстрый текстовый поиск по компаниям, удобная сортировка;

онлайн-конвертация цены акций и дивидендов из рублей в доллары и обратно в один клик.

Ресурс способен стать незаменимым инструментом для интересующихся инвестициями, обеспечивая актуальной информацией и помогая сделать верный выбор по сделкам купли-продажи. Также у сервиса livetrader.ru есть блог с полезными и актуальными материалами на финансовую тематику.

Преимущества инвестирования

Инвестированием называется вложение денег с целью получения прибыли. Вкладываться можно, например, в акции различных компаний. Такой подход обеспечивает сразу несколько преимуществ:

пассивный доход за счёт дивидендов (то есть выплат от компаний, чьи акции куплены);

возможность в значительной степени диверсифицировать портфель акций, то есть выбрать для покупки наиболее выгодные варианты со всего мира;

возможность начать даже с малого бюджета – нескольких тысяч рублей. За счёт низкого финансового порога можно приобрести полезные знания и навыки, не обладая огромным капиталом.

Тема инвестирования сегодня набирает обороты, становится не только сиюминутным хобби, но и реальным шансом обеспечить долгосрочный пассивный доход. И благодаря сервису https://livetrader.ru/ можно инвестировать более рационально и уверенно. А значит, постепенно улучшать своё финансовое положение, делать накопления и разумно распоряжаться имеющимися деньгами.