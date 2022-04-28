Почему нельзя пытаться установить кондиционер самостоятельно

Весна в самом разгаре, а значит, пора задуматься о покупке климатической техники, потому что лето обещает быть жарким. В первую очередь мы говорим о кондиционере. Сразу отметим, что установить кондиционер довольно сложно, и лучше доверить эту задачу специалисту. Последствия самостоятельного вмешательства могут быть различными. Самое обидное и неприятное — когда кондиционер не просто перестает функционировать в нормальном режиме, а еще и не подлежит возврату/обмену или починке по бесплатной сервисной гарантии. Мы подготовили пару советов по установке кондиционера, которые должен знать каждый покупатель климатической техники.

Уточните у вашей управляющей компании требования по монтажу

Это касается людей, проживающих в многоквартирных домах. Из-за неправильной установки сплит-системы вы можете затопить своих соседей, не говоря уже о том, что есть визуальные требования к размещению внешнего блока кондиционера. Перед вызовом матера и началом установки ознакомьтесь с правилами монтажа внешних блоков в вашем ЖК, обратитесь к управляющей компании за подробными инструкциями. Это все заранее нужно озвучить специалисту. Посмотреть стоимость вызова домашнего мастера можно на сайте https://master911.ua или узнать его, позвонив по номеру телефона (067) 440-18-12.

Климатической технике в 70% случаев нужен защитный козырек

Это неочевидный факт, поэтому о необходимости сооружения защитного козырька вам могут сказать только специалисты. Наледь на кондиционере очень легко выводит оборудование из строя. В северных регионах страны без защитного козырька над внешним блоком кондиционер вряд ли переживет первую зиму. Именно поэтому для установки мы рекомендуем обращаться к специалистам, у которых есть опыт работ в этом деле.

Опрессовка азотом

Нужно, чтобы не только монтаж, но и вальцовка были произведены максимально качественно. В противном случае может произойти утечка фреона в местах соединения. Тут есть два правила:

обращайтесь к профессионалам, которые не откажутся исправлять свои ошибки, даже если они будут допущены в процессе монтажа;

после установки кондиционера всегда нужно проводить опрессовку азотом для полной уверенности в герметичности системы.

Бывают ситуации, когда опрессовка азотом продается как отдельная услуга, но жалеть денег на это не нужно. Устанавливается сплит-система всего один раз, а пользуетесь вы ей на протяжении многих лет.