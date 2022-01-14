Почему необходимо регистрировать товарный знак: инструкция для бизнеса

Регистрация товарного знака — достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов, а также нуждается в привлечении патентного поверенного. Однако именно эта процедура помогает бизнесменам уберечься от многих трудностей, касающихся взаимодействия с конкурентами и проверяющими инстанциями.
Можно ли избежать регистрации товарного знака
Для начала следует определиться с терминологией. Товарный знак (ТЗ) — это уникальное определение продукта/услуги или коммерческой компании, зарегистрированное в соответствии с установленными правилами. ТЗ необходим для идентификации и выделения фирмы или её продукции среди схожих по параметрам. Виды товарного знака:
- графический;
- словесный;
- объемный;
- звуковой;
- комбинированный.
В качестве примера можно привести известный бренд Coca-Cola: здесь удачно сочетаются изображение, наименование, форма и звуковое сопровождение.
Необходимость и преимущества регистрации товарного знака
Так ли важно оформлять ТЗ строго по закону? Во-первых, после регистрации под вашей товарной маркой или брендом (в рекламу которых вы, скорее всего, вложили много времени и денег) никто не сможет вести коммерческую деятельность, таким образом переманивая клиентов. Во-вторых, это даёт и вам защиту от случайного использования чужого товарного знака.
После прохождения регистрации по правилам, установленным ГК РФ и Приказом Минэкономразвития № 482 (от 20.07.2015), товарный знак становится объектом интеллектуальной собственности.
Преимущества регистрации ТЗ:
- Стоимость бренда увеличивает уставный капитал фирмы.
- Возможность привлечения более серьёзных бизнес-партнёров.
- Улучшение репутации компании.
- Появление возможности дальнейшей перепродажи бренда.
- Защищённость бизнеса от недобросовестных конкурентов.
- Возможность взыскания денежного штрафа от лиц или организаций, незаконно использующих ТЗ вашей фирмы.
Этапы регистрации товарного знака
Оформлением свидетельства собственности на ТЗ занимается Роспатент. Вы можете обратиться в эту инстанцию самостоятельно, однако проще всего это сделать при помощи патентного поверенного — так вы сэкономите деньги и время, снизите вероятность получения отказа.
Кроме того, лишь специалист патентного бюро с большим опытом работы сможет проверить уникальность товарного знака и оценить перспективы регистрации на самом начальном этапе, желательно сразу после разработки ТЗ. Необходимость этого исследования объясняется тем, что Роспатент в процессе экспертизы осуществляет тщательный поиск схожих товарных знаков с целью исключения повторов и нарушения прав владельцев ТЗ, причём эта проверка часто субъективна.
Разумеется, можно попробовать сделать проверку самостоятельно, при помощи обращения к базам данных в интернете. Однако там вы найдёте информацию лишь по уже прошедшим регистрацию товарным знакам. Доступ к ещё рассматривающимся Роспатентом заявкам платный, и у патентных бюро он есть. Ещё один подводный камень при осуществлении самостоятельной проверки ТЗ это заполнение заявки в Роспатент.
В случае обращения в патентное бюро вы сможете зарегистрировать свой товарный знак максимально быстро и с наименьшими затратами. Этапы регистрации ТЗ с патентным бюро:
- Проверка уникальности по базам ФИПС.
- Оформление заявки в Роспатент.
- Внесение денежных средств в качестве госпошлины.
- Отправка заявка в ФИПС.
- Формальная экспертиза, уточнение информации при необходимости.
- Реальная экспертиза.
- Уведомление заявителя.
- Внесение госпошлины за регистрацию в случае положительного решения Роспатента.
- Получение свидетельства о регистрации ТЗ, срок действия которого не превышает 10 лет, после чего регистрация проводится повторно.
Процесс регистрации длится примерно 7-8 месяцев, однако при оплате дополнительной пошлины существует возможность сокращения срока до двух месяцев.