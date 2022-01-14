Почему необходимо регистрировать товарный знак: инструкция для бизнеса

Регистрация товарного знака — достаточно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов, а также нуждается в привлечении патентного поверенного. Однако именно эта процедура помогает бизнесменам уберечься от многих трудностей, касающихся взаимодействия с конкурентами и проверяющими инстанциями.

Можно ли избежать регистрации товарного знака

Для начала следует определиться с терминологией. Товарный знак (ТЗ) — это уникальное определение продукта/услуги или коммерческой компании, зарегистрированное в соответствии с установленными правилами. ТЗ необходим для идентификации и выделения фирмы или её продукции среди схожих по параметрам. Виды товарного знака:

графический;

словесный;

объемный;

звуковой;

комбинированный.

В качестве примера можно привести известный бренд Coca-Cola: здесь удачно сочетаются изображение, наименование, форма и звуковое сопровождение.

Необходимость и преимущества регистрации товарного знака

Так ли важно оформлять ТЗ строго по закону? Во-первых, после регистрации под вашей товарной маркой или брендом (в рекламу которых вы, скорее всего, вложили много времени и денег) никто не сможет вести коммерческую деятельность, таким образом переманивая клиентов. Во-вторых, это даёт и вам защиту от случайного использования чужого товарного знака.

После прохождения регистрации по правилам, установленным ГК РФ и Приказом Минэкономразвития № 482 (от 20.07.2015), товарный знак становится объектом интеллектуальной собственности.

Преимущества регистрации ТЗ:

Стоимость бренда увеличивает уставный капитал фирмы. Возможность привлечения более серьёзных бизнес-партнёров. Улучшение репутации компании. Появление возможности дальнейшей перепродажи бренда. Защищённость бизнеса от недобросовестных конкурентов. Возможность взыскания денежного штрафа от лиц или организаций, незаконно использующих ТЗ вашей фирмы.

Этапы регистрации товарного знака

Оформлением свидетельства собственности на ТЗ занимается Роспатент. Вы можете обратиться в эту инстанцию самостоятельно, однако проще всего это сделать при помощи патентного поверенного — так вы сэкономите деньги и время, снизите вероятность получения отказа.

Кроме того, лишь специалист патентного бюро с большим опытом работы сможет проверить уникальность товарного знака и оценить перспективы регистрации на самом начальном этапе, желательно сразу после разработки ТЗ. Необходимость этого исследования объясняется тем, что Роспатент в процессе экспертизы осуществляет тщательный поиск схожих товарных знаков с целью исключения повторов и нарушения прав владельцев ТЗ, причём эта проверка часто субъективна.

Разумеется, можно попробовать сделать проверку самостоятельно, при помощи обращения к базам данных в интернете. Однако там вы найдёте информацию лишь по уже прошедшим регистрацию товарным знакам. Доступ к ещё рассматривающимся Роспатентом заявкам платный, и у патентных бюро он есть. Ещё один подводный камень при осуществлении самостоятельной проверки ТЗ это заполнение заявки в Роспатент.

В случае обращения в патентное бюро вы сможете зарегистрировать свой товарный знак максимально быстро и с наименьшими затратами. Этапы регистрации ТЗ с патентным бюро:

Проверка уникальности по базам ФИПС. Оформление заявки в Роспатент. Внесение денежных средств в качестве госпошлины. Отправка заявка в ФИПС. Формальная экспертиза, уточнение информации при необходимости. Реальная экспертиза. Уведомление заявителя. Внесение госпошлины за регистрацию в случае положительного решения Роспатента. Получение свидетельства о регистрации ТЗ, срок действия которого не превышает 10 лет, после чего регистрация проводится повторно.

Процесс регистрации длится примерно 7-8 месяцев, однако при оплате дополнительной пошлины существует возможность сокращения срока до двух месяцев.