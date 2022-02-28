«Почта России» предупредила о возможных задержках посылок

28 февраля «Почта России» сообщила о возможных задержках почтовых отправлений. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснили в компании, доставка посылок в прежние сроки невозможна из-за приостановки воздушного сообщения. Отправления будут пересылаться наземным транспортом с использованием транзитных схем доставки. Это увеличит время ожидания.

Тем не менее, в компании подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы почтовое сообщение было непрерывным.

Ранее в российских банках сообщили, что не будут повышать ставки по уже действующим кредитам.