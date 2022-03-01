Почта России рассказала о ситуации с международными отправлениями

Почта России выступила с заявлением о текущей ситуации с международными отправлениями.

«Сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, при закрытом небе это неизбежно. Если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, мы будем временно приостанавливать приём отправлений. Мы ведём переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счёт сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — говорится в нём.



Сейчас Почта России не может принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр — таковы решения принимающих сторон.



Внутри страны логистические каналы работают стабильно.

«Там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути», — сообщили в Почте России.



Обо всех новостях и изменениях в почтовом обмене сообщается на специальной странице сайта организации, которая обновляется ежедневно.