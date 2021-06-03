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Почте России разрешили торговать лекарствами

Юлия Зорина Общество, Новости

Россияне смогут заказать лекарства по почте. Росздравнадзор выдал АО «Почта России» на дистанционную продажу лекарственных препаратов. Разрешение касается только безрецептурных препаратов.

Теперь жители России  смогут купить лекарства на сайте market.pochta.ru и заказать их доставку курьером с оплатой при получении. Будет почта осуществлять доставку лекарств и при заказе в интернет-аптеках.

Для перевозки медикаментов курьеры получат термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами. Последние позволяют  фиксировать соблюдение условий хранения и температурного режима.

До настоящего времени Почта России могла доставлять только медицинские изделия, а также тестировала экспресс-доставку из аптек до дома и в аптеки от производителя.

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Юлия Зорина