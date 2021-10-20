Почти 10 тыс. обращений кировчан рассмотрела Госжилинспекция

С начала года Государственная жилищная инспекция Кировской области рассмотрела 9970 обращений.

Кроме того, за 9 месяцев проведено 3960 внеплановых проверок, выдано 2248 предписаний и 106 предостережений. За нарушения требований жилищного законодательства возбуждено 1970 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 49,1 млн рублей.

ГЖИ контролирует соблюдение требований жилищного законодательства, обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, использование и сохранность жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в домах.

Кроме того, инспекция выдаёт лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и предоставляет квалификационный аттестат (его наличие является лицензионным требованием), проверяет управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, ТСН, ЖК, регоператора по обращению с ТКО, Фонд капремонта и органы местного самоуправления на предмет размещения информации в ГИС ЖКХ.