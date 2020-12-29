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Почти 30 жителей Кировской области получили штраф за своих питомцев

Наталья Дмитриева Общество

Управление ветеринарии проводит рейды по выявлению нарушений правил выгула в районах региона.

За два последних месяца работники управления ветеринарии провели рейды проверки соблюдения жителями районов Кировской области требований к выгулу питомцев. Эти проверки проводились совместно с руководством проверяемых территорий.

Так, инспектора прошлись по улицам сельских поселений Уржумского, Белохолуницкого, Омутнинского, Афанасьевского, Куменского ,Шабалинского, Котельничского, Подосиновского, Унинского и Слободского района. В итоге были обнаружены 27 собак, свободно бегавших по населенным пунктам, что нарушает требования к содержанию животных.
В ведомстве отметили, что проверки будут продолжаться и дальше.

Добавим, собаки свободно гуляющие по населенным пунктам не только сами представляют опасность для окружающих – могут проявить агрессивность к людям, но и сами погибнуть. Так, на днях в соседней республике погиб от клыков волка маленький терьер.

Фото: Яндекс.Дзен

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Наталья Дмитриева