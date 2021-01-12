Под Чепецком кондуктор рейсового автобуса высадила ребенка в мороз

У школьника не сработала карта оплаты проезда, и его выдворили из транспорта на пустыре

Вчера вечером около 17 часов кондуктор 103 маршрута Кирово-Чепецк – Киров высадила школьника из автобуса прямо на трассе. Ребенок сел у Перекопа, намереваясь добраться до ДК в Нововятске, но по какой-то причине у него не получилось оплатить проезд картой.

В результате его вытолкали в 26-ти градусный мороз на улицу и оставили на трассе. Хотя мальчик просил высадить хотя бы на Казанском повороте.

Школьник позвонил родителям, но они не смогли быстро его забрать. Мать дозвонилась до автотранспортного предприятия, где ей обещали разобраться и сказали ребенку сесть в следующий автобус. Ребенка подобрали на дороге, и одна из пассажирок оплатила его проезд.

Мальчик рассказал, что женщина вышла на следующей остановке и он не успел взять ее координаты. Родители написали об этом пост в паблике «Киров без цензуры» и хотят поблагодарить спасительницу их сына.

Ранее мы писали, что в Кирове кондуктор вытолкал пассажира из автобуса.

Фото: life.ru