В боях под Донбассом погиб солдат из Кирово-Чепецкого района Сергей Тимкин. Об этом сообщили в военкомате.

Сергей родился в селе Кстинино, учился в кировской школе №65. После учебы ушел в армию по призыву.

После окончания срочной службы в 2015 году Сергей решил остаться в армии по контракту. На Украину кировчанин попал в звании гвардии старшего сержанта. Во время спецоперации Сергей был командиром танкового экипажа.

19 марта Сергей Тимкин погиб, исполняя свой долг по защите интересов Родины. Молодому человеку было 30 лет. Сергея представили к награде – посмертно.

Ранее мы писали, что раненого на Украине кировского солдата наградили орденом Мужества.

Фото: из личного архива родных Сергея Тимкина