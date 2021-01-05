Под Кирово-Чепецком произошло смертельное ДТП

По информации ГИБДД Кировской области, в аварии виновата 18-летняя девушка-водитель, не пропустившая встречное авто на главной дороге.

Вчера вечером около 18 часов на 27-м километре трассы Киров — Фаленки молодая девушка за рулем Peugeot, поворачивая со второстепенной дороги на главную, не пропустила Renault LOGAN.

37-летний водитель второй иномарки не смог среагировать и уйти от этого неожиданного маневра 18-летней девушки. Его 53-летняя пассажирка скончалась на месте. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Пострадала и виновница ДТП.

Сейчас по факту аварии и гибели женщины проводится подробная проверка. Выясняются все обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Советском пострадали 5 человек.

Фото: ГИБДД Кировской области