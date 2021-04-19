Под Кирово-Чепецком утонул автомобиль

Водитель попытался проехать в месте, где разлилась река Просница.

Недалеко от города Кирово-Чепецка на затопленной дороге скрылась под толщей воды машина. Дорога идёт к селу Каркино. Каждый год её топит. Особенно страдает место под железнодорожным мостом. Трасса там идёт немного под наклоном, в результате чего при разливе речки, этот участок скрывается под водой.

Однако каждый год находятся автомобилисты, которые решают проверить свои силы. Они пытаются преодолеть затопленный участок. Иногда это приводит к печальным последствиям. Так, на днях там потонул автомобиль.

На поверхности воды оказалась видна только крыша. Транспортное средство вытащили спустя какое-то время. Что с водителем — не известно.

Как отмечают жители Кирово-Чепецка, ещё в пятницу под этим мостом можно было проехать вполне спокойно. Но в выходные вся территория ушла под воду.

Фото: vk.com/chepetskru