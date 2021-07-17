Под Кировом произошла смертельная авария

Kia Soul лоб в лоб столкнулась с фурой.

Информация о том, что в пятницу на Советском тракте в 20 км от Кирова случилось страшное ДТП появилась накануне в паблике «Злой Кировчанин».

Очевидцы прислали видео, на котором видно, что по разным сторонам проезжей части раскидало многотонную фуру и легковой автомобиль Kia Soul. На месте трагедии работали сотрудники полиции, медики и МЧС.

Позже в комментариях к посту сообщили, что погиб водитель Kia. У него осталась жена с 4 детьми.

Официальной информации от регионального УГИБДД пока нет.

Ранее мы сообщали, что 2-летний мальчик отправлен в госпиталь после ДТП в Кировской области.

Фото: vk.com/zlo43