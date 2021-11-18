Под Кировом «Рено Логан» протаранил дорожный знак и опору ЛЭП

17 ноября в окрестностях Кирова произошло ДТП с тараном.

Авария случилась в 22.25 на 17-м километре трассы Киров – Стрижи – Оричи. По данным ГИБДД, 55-летний мужчина на «Мицубиси Лансер» поворачивал налево и врезался в «Рено Логан».

В результате столкновения «Рено» отбросило на дорожный знак и опору ЛЭП. Врезавшись в нее, иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали 4 человека: оба водителя, а также 2 пассажира «Рено Логан» — 26-летняя девушка и 19-летний молодой человек.

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