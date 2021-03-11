Под Котельничем 10 лет живет отшельник из Омска

Анатолию Крымову 59 лет. Родился он в Омске, а в 80-х переехал к сестре в Кировскую область. Большую часть своей жизни Анатолий прожил в селах и деревнях, работая на выпасе скота. Однако деревня начала вымирать, и идти мужчине стало попросту некуда.

Так Анатолий оказался в лесу под Котельничем без работы и без денег. Из подручных материалов построил себе дом, баню, туалет и даже теплицу. Попариться в баньке, правда, пока не выходит — нет котла, чтобы протопить ее. А в доме нет электричества — да и откуда оно в лесу?

Изредка — если берут — Анатолий подрабатывает. А когда работы нет, ведет свое скромное хозяйство и чистит тропку от снега до ближайшей трассы.

Недавно Анатолий попал в аварию — мужчину сбила проезжавшая по дороге машина. Долгое время он провел в больнице, леча переломы. Сейчас Анатолий снова здоров и готов работать — если бы было где.

Сам мужчина мечтает трудиться в колхозе, посадить огород, завести скотину. Хотя умеет он и плотничать, и даже монтажником был. На свои скудные средства он купил бэушную пилу, с помощью которой продолжает «отделывать» свое жилье. Жить, конечно, холодно и порой страшно — компанию отшельнику составляют дикие звери, приходящие к хижине.

Анатолию периодически помогают местные жители и водители-дальнобойщики — привозят еду, теплые вещи. Но постоянно делать это непросто — пешком до лесного приюта не добраться, а ездить — не наездишься.

Помочь отшельнику решили общественники. В региональном отделении ОНФ кинули клич: мужчине нужна одежда, еда и предметы гигиены. Всем этим могут помочь неравнодушные кировчане, обратившись в соцсети «фронтовиков», пока общественники занимаются поиском работы и жилья для отшельника.