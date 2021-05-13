Под Котельничем построят коровник с роботами на 500 голов

13 мая председатель областного правительства Александр Чурин посетил котельничский колхоз «Искра», где ведется строительство самой крупной молочной фермы района.

Как рассказал председатель сельхозпредприятия Сергей Гущин, новая ферма рассчитана на 500 коров. Животных здесь планируют содержать без привязи, а доение будет проходить линейным способом. Все оборудование, за исключением поилок и кормового стола, будет импортным. Также на ферме появятся 2 робота для подталкивания корма.

Само здание фермы будет построено из клееного бруса – по опыту немецких хозяйств. Это удешевляет стоимость строительства и увеличивает его скорость. Новый коровник будет готов уже в августе, после чего можно будет рассмотреть возможность тиражирования этого метода строительства на другие сельхозобъекты.

Благодаря автоматизации сотрудников будет немного – всего 5 человек. По словам Сергея Гущина, вакансии будут высокопроизводительными, следовательно, и зарплата будет высокой.

Помимо фермы, Александр Чурин побывал на промплощадке предприятия «Вымпел-М». Более 10 лет здесь производят кольца, необходимые для изготовления полимерных труб. А в 2018 году здесь начали выпускать новый вид продукции – инсталляции для скрытого монтажа сантехники. В ближайшем будущем предприятие планирует запустить новую линейку санизделий.

Председатель правительства подчеркнул, что продукция «Вымпел-М» представлена не только в России, но и за рубежом.

— Радует, что в нашей области много промышленных производств всероссийского уровня, продукция которых представлена также и на зарубежном рынке. Будем и дальше создавать условия для развития и поддержки областных предприятий, — сказал Александр Чурин.

Также председатель правительства посетил местный Дом культуры, обновленный благодаря поддержке областного бюджета, и провел рабочее совещание с главами Орловского, Котельничского районов, Арбажского муниципального округа и города Котельнича по вопросам социально-экономического развития территорий.