Под Котельничем появилась «молочная» река

Активисты ОНФ сообщили о беспокойстве котельничан по поводу загрязнения местной реки.

Река Куринка в Котельничском районе стала «молочной». Местные жители жалуются, что на поверхности появилась белая дурно пахнущая пена. Предположительно, неизвестные загрязняющие стоки сливаются в воду через трубу от одного местного пищевого предприятия.

Причем, в 2019 году оно уже было наказано на 100 тысяч рублей за загрязняющие стоки после проверки, проведенной министерством охраны окружающей среды.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Черняницы в Котельничском районе в отношении ООО «Котельничский ЗСМ».