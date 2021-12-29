Под Новый год житель Немы убил своего гостя

В Кировской области мужчина убил своего гостя за 4 дня до Нового года. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в поселке Нема. Как было установлено в ходе следствия, в ночь на 28 декабря двое мужчин распивали алкоголь в одном из домов населенного пункта.

В ходе застолья мужчину собутыльниками произошел конфликт. 58-летний хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего гостя. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Кирове при аналогичных обстоятельствах произошло убийство на улице Каширской.