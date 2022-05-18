Под Орловом у пенсионера угнали мотоцикл

В Орловском районе раскрыли кражу мотоцикла «ИЖ Юпитер-5».

Он находился в ограде дома 72-летнего жителя одной из деревень пригорода и пропал. Хозяин обратился в полицию, и её сотрудники поймали подозреваемого, когда тот катил похищенный транспорт по дороге в райцентр.

Причем, 22-летний задержанный житель района уже попадался в Кирове за такие преступления: в мкр. Коминтерновском угнал «Ниву», а у железнодорожного вокзала «ВАЗ-2109». Проводится проверка, по итогам будет принято решение о возбуждение уголовного дела. Мотоцикл вернули пенсионеру.