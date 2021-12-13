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Еще 8 населенных пунктов в Кирове попали под программу догазификации

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Жители еще 8 населенных пунктов в черте Кирова могут стать участниками программы догазификации. Об этом сообщили в теруправлении Октябрьского района.

Подать заявки на догазификацию могут жители деревень Большая Гора, Малая Гора, Верещагино, Сергеево, Боровые, а также те, чьи дома находятся на улицах Слобода Лянгасы, Слобода Широковская и Лесопарковая.

К перечисленным населенным пунктам проведен газопровод низкого давления, а значит, они попадают под условия программы догазификации. Чтобы оставить заявку, жителям следует обратиться  в АО «Газпром газораспределение Киров» (Ленина, д. 80а).

Ранее мы писали, что жители Кировской области подали 6643 заявки на догазификацию. 

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Юлия Зорина