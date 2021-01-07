Под Рождество в Кировской области произошло смертельное ДТП с лесовозом

Авария случилась в Кирово-Чепецком районе в рождественский вечер, 6 января. О происшествии сообщает ГТРК «Вятка».

По информации ГИБДД, водитель «пятнадцатой» вылетел на встречную полосу. Там ВАЗ на скорости въехал в грузовой МАЗ.

В результате столкновения грузовик оказался в кювете, а 60-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Сейчас сотрудники автоинспекции выясняют, что явилось причиной аварии.

Ранее мы писали, что из-за вылетевшего на встречку водителя в Нолинском районе чуть не разбилась компания молодых людей.