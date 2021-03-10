Под Слободским рысь похищает домашних кошек

Очередная дикая кошка вышла к людям

В этом году сильные снегопады и морозы повлияли на жизнь диких зверей Кировской области. Так, в населённых пунктах не раз видели волков. Охотники на протяжении всей зимы занимались их отстрелом.

В марте к людям начали выходить рыси. Одну поймали в центре Богородского. Для двух других устроили облаву в Белой Холунице. Диких кошек ловили сетями, а после вывозили подальше в лесной массив.

И вот очередной сигнал пришёл из Слободского. Там рядом с Первомайским микрорайоном рысь начала охотиться на домашних кошек. В результате загрызла сразу нескольких.

Огромного дикого кота удалось сфотографировать. Местные жители бьют тревогу и опасаются отпускать детей на улицу. Предполагается, что в ближайшее время хищником займутся зоозащитники.

Фото: vk.com/slb_priznavashki