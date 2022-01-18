Под Вятскими Полянами «Гранта» протаранила «Субару»

В Вятскополянском районе «Лада Гранта» протаранила японскую легковушку. О случившемся рассказали в Госавтоинспекции.

ДТП случилось 17 января в 21 час на 5-м километре подъезда к Вятским Полянам. 40-летний мужчина на «Ладе Гранте» выехал на встречную полосу и врезался в «Субару». За рулем иномарки был 26-летний молодой человек.

В результате аварии были травмированы 4 человека: водители обеих машин и 2 пассажира «Лады».

Ранее мы писали, что в этот же день в Кирове на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика.