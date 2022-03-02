Поддержана кандидатура Валентина Пугача при аттестации на должность ректора ВятГУ

В режиме видеоконференцсвязи прошло заседание аттестационной комиссии министерства науки и высшего образования РФ. На нём были представлены кандидаты на должности руководителей ряда вузов.

Участие в заседании принял губернатор области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев.

Аттестация ректоров проводится не реже одного раза в период срока действия 5-летнего трудового договора. От Вятского государственного университета на эту процедуру были заявлены три кандидатуры: Сергей Никулин, кандидат технических наук, доцент, проректор по образованию, Валентин Пугач, кандидат экономических наук, доцент, ректор и Сергей Фомин, кандидат технических наук, доцент, проректор по международной деятельности.

Они озвучили предложения по развитию ВятГУ, ответили на вопросы комиссии. Позицию региона озвучил Игорь Васильев. Он отметил, что университет является основным источником кадров для бюджетообразующих секторов экономики и органов государственной власти области.

«Его развитие тесно связано с развитием региональной промышленности, что обусловлено выбором приоритетных направлений деятельности — «Биотехнологии и химические технологии», «Биоэнергетика и энергосбережение», «Биоинформатика и IT-технологии», «Нанобиотехнологии и функциональные материалы», — сказал губернатор.

Он поддержал Валентина Пугача в качестве кандидата на должность ректора вуза и подчеркнул, что значительные результаты деятельности вуза говорят о продуманной стратегии развития и её успешной реализации.

«Разработана качественная программа развития, благодаря которой университет получил дополнительное финансирование. За прошедший период была значительно расширена образовательная деятельность в интересах области — количество реализуемых программ увеличилось более чем вдвое. Валентин Николаевич всегда открыт к диалогу с правительством и сотрудничеству по решению задач, направленных на социально-экономическое развитие региона», — отметил Игорь Васильев.

Он обратил внимание на то, что университет участвует в федеральных конкурсах, что позволяет формировать уникальную научно-исследовательскую базу по приоритетным направлениям — биотехнологии, химической технологии, энергетике и энергосбережению, нанотехнологиям. Установлены партнёрские отношения с промышленными предприятиями, создаются механизмы совместного решения производственных задач и внедрения исследовательских разработок ВятГУ.

Фото vyatsu.ru