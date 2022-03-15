Подключиться к коммунальным сетям можно на портале Госуслуг

В России упростили процедуру технологического присоединения к инженерным сетям.

Теперь заявки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и водоотведению застройщики и граждане могут подать через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, регламентирует процедуру подачи заявки на техническое присоединение к электросетям. Оно касается как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.

Ранее им требовалось обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или заполнить заявку на её сайте. Теперь же появилась дополнительная возможность сделать это через «Госуслуги». После того, как организация обработает запрос, заявитель получит в личном кабинете электронные версии документов о присоединении к сетям.