Подростки сломали дверь вокзала станции Пинюг

Трое друзей приехали хулиганить в соседний район.

Сотрудник вокзала ст. Пинюг сообщил транспортным полицейским о том, что ночью в зале ожидания на станции хулиганят три подростка. Стражи правопорядка установили, что дебоширят два молодых человека — 16 лет и 17 лет. Они прибыли из родного города Лузы в соседний Подосиновский район.

С семьями разбойников полицейские провели беседы. На старшего товарища составили протокол за сломанную дверь и за учиненное хулиганство. Ему грозит штраф и, возможно, арест на 15 суток. А его друзья отделались штрафами для родителей за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».