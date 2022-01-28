Подрядчиков попросили убрать из Кирова снежные валы

На оперативном совещании в горадминистрации Кирова подрядчиков попросили более качественно убирать снег в областном центре.

Как отметил замглавы городской администрации Сергей Зотин, к темпам вывоза снега претензий нет. А вот к качеству выполнения работ остаются замечания. Так, дорожники после уборки оставляют после себя снежные валы. Один из них был замечен на улице Ленина на участке от Орловской до Воровского.

— Мы в равной степени несем ответственность за уборку дорог и пешеходных зон. Прошу учесть это при вывозе снега и полностью очищать территорию, — сказал Зотин.

Также подрядчикам было рекомендовано усилить работу по ликвидации наледи в пешеходных зонах. Особое внимание следует уделить лестницам и подъемам. Помимо этого, дорожников попросили лучше чистить грунтовки, чтобы избежать образования колеи.

Сообщить о некачественной уборке улиц жители Кирова могут в диспетчерскую АО «Гордормостстрой» по телефону 8-922-967-22-34. Посмотреть, какой подрядчик «виноват» в неубранном снеге, можно на специальной карте.