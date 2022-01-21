Подсудимый Логиновский объяснил суду происхождение денег и обвинил следствие

Сегодня в Октябрьском суде Кирова прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего директора спортшколы «Юность» Дмитрия Логиновского. Следующее – 26 января.

Подсудимого обвиняют в полутора десятках преступных эпизодов по нескольким статьям УК РФ, включающим взяточничество, присвоения и злоупотребление полномочиями. Сам фигурант признаёт частично один факт, хотя был взят УФСБ с поличным после незаконного (по версии следствия) получения денег.

Как сообщает Newsler.ru, сегодня был допрошен свидетель – родственница подсудимого по линии жены Надежда Туева. Она подтвердила, что передавала в 2019 году жене Логиновского более 700 тысяч рублей – наследство после раздела квартиры умершего отца. Деньги были изъяты в ходе обыска.

На заседании также приобщили к делу скриншоты с телефона подсудимого, касавшиеся выдачи денег работникам спортшколы. Допросили и самого Логиновского – в частности, по поводу телесюжета о процессе изъятия денег. Он ответил, что не видел записей, деньги – накопления его родителей, а его самого якобы всё время работы недоброжелатели хотели убрать с должности. Во время следствия убеждали признать вину во всех обвинениях и отделаться условным сроком, но он не согласен.

Впрочем, о происхождении школьного спортинвентаря, бытовой химии и прочих улик в своем гараже Логиновский ничего не пояснил.