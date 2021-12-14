Подведены итоги премии «Медиа-Мастер-2021»

Традиционный конкурс профессионального мастерства представителей СМИ проводит правительство Кировской области.
- В номинации «Журналист года» победил Александр Грислис (портал «Источник Онлайн») за работы «Хранитель зверей. Репортаж об одном из самых опытных госинспекторов по охране диких животных в Кировской области», «Марафон со снегом. Интервью с самым спортивным дворником города Кирова» и «О кирпичах, мэрах и не только. Интервью с известным кировским журналистом Николаем Голиковым».
- В номинации «СМИ года» победила газета «Бизнес Новости» за проект «Люди года и бренды», статьи «Верное решение» и «Списков не значится».
- В номинации «Верность профессии» победила Галина Павлова (газета «Вятско-Полянская правда»).
- В номинации «Паблик года» лучшим стал «Злой кировчанин».
- В номинации «Национальные проекты на Вятке» победила телекомпания «Первый городской канал в Кирове».
- В номинации «Наследие (сохранение культурного наследия)» победила ГТРК «Вятка» за сюжет о восстановлении церкви Иоанна Богослова селе Верхолипово Верхошижемского района. Автор Иван Швецов, оператор Андрей Новиков.
- В номинации #СТОПкоррупция лучшим стал портал Свойкировский.рф за сюжеты о деле Плитко и Быкова (авторы Регина Погудина и Надежда Торхова).
- В номинации СТОПкоронавирус победила телекомпания ВП-ТВ (Вятские Поляны) за сюжеты о вакцинации.
Среди районных СМИ победили:
- «Кировская искра» (Уржумский район) — лучшая районная газета
- «Слободские куранты» — лучшая группа районной газеты в социальных сетях
- «Знамя» (Подосиновский района) – лучший журналист (Татьяна Князева)
- «Слободские куранты» — номинация «Добрые перемены: нацпроекты в районах»
- «Вятско-Полянская правда» — номинация «Межнациональный мир»
- «Сельский маяк» (Фаленский район) – номинация «Реальные дела 43»