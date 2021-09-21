Подведены окончательные итоги выборов-2021 в Кировской области

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов.

Цифры незначительно, но всё же изменились. Окончательные итоги выборов-2021 в Кировской области: «Единая Россия» получила в итоге 49,82%, до 18,93% снизился результат КПРФ, осталась третьей ЛДПР с 7,55%, почти столько, 7,46% у партии «Справедливая Россия — За правду», и «Новые люди» получают 5,32%.

В ближайшие дни, скорее всего, в пятницу ЦИК примет решение, какие представители политических партий получат по спискам мандаты депутатов Госдумы РФ. В том числе, кто будет представлять Кировскую область, как сообщили редакции «КП» в облизбиркоме. По одномандатным округам повторно станут депутатами Рахим Азимов и Олег Валенчук.