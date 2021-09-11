Поджигатель автомобиля в Кирове попал на записи видеокамер

Такое предположение выдвигают полицейские и просят помочь в поиске человека, который может быть причастен к совершению преступления.

Правоохранители расследуют поджог автомобиля по адресу Северное Кольцо, 16А. Пожар случился в конце лета — вечером 21 августа. Предположительно, к преступлению может быть причастен молодой человек, попавший на камеры видеонаблюдения.

На вид подозреваемому около 20 лет, рост от 170 до 176 сантиметров. Был одет в кепку красного цвета, синие шорты и светлую футболку. На ногах — чёрные кроссовки.

Информация о поисках опубликована на сайте УМВД России по Кировской области. Если вы что-либо знаете об этом человеке, то сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного телефона) или по номерам: 40-60-66; 40-60-01.

Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области