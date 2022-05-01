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«Поезд помощи» отправился из Кировской области на Донбасс

Вадим Шабалин Новости, Главное, Общество

Кировская область приняла участие во всероссийской акции поддержки жителей ДНР и ЛНР.

Сегодня с вокзала г.Кирова отправился вагон с 70 т гуманитарной помощи. В Москве из таких же вагонов из других регионов сформируют состав, который поедет в Ростовскую область.

По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, с первых дней проведения специальной военной операции кировчане, как и большинство жителей страны, принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи.

«В этой работе задействованы волонтеры, Красный крест, социальные службы. Первый сбор помощи организовала «Единая Россия». Ранее в Ростовскую область был отправлен автомобиль, на борту которого было 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости», — рассказал он.

В апреле в регион прибыли эвакуированные жители Украины, ДНР и ЛНР. они находятся в пункте временного размещения, где организовано питание, оказывается регулярная медицинская и психологическая помощь.

«Область готова обеспечить переселенцев и рабочими местами — уже собраны анкеты, ведется работа по трудоустройству.  Учащихся 9-11 классов зачислили в школу для подготовки и прохождения итоговой аттестации. Для учащихся 1-8 классов сформированы классы, и с 25 апреля организовано дистанционное обучение по специально разработанным учебным планам. Студенты, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования, смогут освоить учебные программы колледжей и техникумов», — рассказывает губернатор Игорь Васильев. 

В пункте временного содержания созданы консультационные кабинеты, где работают специалисты службы занятости, Пенсионного фонда, МФЦ, финансово-кредитные организации, миграционная служба, бюро МСЭ, ветеринарная служба, страховые компании.

 

 

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Вадим Шабалин