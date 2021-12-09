Поезд «Вятка» опоздал на полчаса из-за аварии на перегоне

Поезд «Вятка», идущий из Москвы в Киров, опоздал на 33 минуты из-за аварии на перегоне Киров-Котласский – Чухломинский. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Инцидент произошел 9 декабря около 6 часов утра. С рельсов сошел тепловоз и 7 грузовых вагонов, везущих железобетонные изделия.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время последствия ЧП ликвидируются. В проведении ремонтных работ задействованы восстановительные поезда.

Из-за аварии поезд «Вятка» направили в объезд через станцию Поздино. На станцию Киров он прибыл в 9.06. Время опоздания составило 33 минуты.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области