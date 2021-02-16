Поезд «Вятка» возвращается к традиционному расписанию

Он будет курсировать ежедневно уже с начала весны.

С 1 марта в регулярное расписание вводится фирменный поезд «Вятка». Как рассказали в пресс-службе ГЖД, ситуация на железной дороге постепенно выравнивается, на что непосредственно влияет уменьшение количества случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе. Спрос на железнодорожные путешествия снова растёт.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение возобновить ежедневные рейсы поезда «Вятка». Он возвращается к своему привычному расписанию. Отправление из Кирова будет назначено на 20:30. На следующий день утром он прибывает на Ярославский вокзал.

Из Москвы «Вятка» уходит около 20 часов. Прибывает в Киров примерно через 12 часов.

Фото: vyatka-poezd.ru