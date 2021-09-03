Поезда в Верхнекамский район будут состоять из одного вагона

Поезда Кировского направления, которые следуют в Яр и Верхнекамский район, будут состоять из одного плацкартного вагона.

Об этом сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Нововведение касается следующих поездов:

с 6 сентября по понедельникам:

№ 6668 Киров — Яр, № 6068 Яр — Светлополянск

с 7 сентября:

№ 6065 Светлополянск — Яр (по вторникам, средам, четвергам), № 6066 Яр — Светлополянск (по вторникам, средам)

с 9 сентября по четвергам:

№ 6066 Яр — Верхнекамская, № 6067 Верхнекамская — Яр

с 10 сентября по пятницам:

№ 6667 Яр — Киров

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