Погода на неделе порадует кировчан

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни нас ждёт золотая осень.

Похоже прогнозы оказались правдивы, и в начале октября в Кировской области действительно установилась благоприятная климатическая обстановка.

Из-за блокирующего антициклона осадков не будет, а осеннее солнце хорошо прогреет воздух. В Кирове наконец-то наступило старое бабье лето и золотая осень.

Сегодня, 4 октября, ожидается малооблачная погода. Столбик термометра повысится до +9…+10 градусов. Ночью заморозки до -2 градусов.

5, 6, 7 и 8 октября будет облачно с прояснениями. Дневная температура около +10 градусов. Осадки минимальны.

Но уже в выходные погода начнёт меняться. Подуют ветры, вернутся дожди и наступит октябрьская прохлада.

Фото из открытых источников