Погода сделала подарок кировчанам на Первомай

В Киров после резкой смены погоды и внезапных снегопадов возвращается тепло. Своего рода подарок на Первомай.

По прогнозам синоптиков, в областном центре начнётся потепление. При этом, выпадут кратковременные осадки.

В последний день апреля, в субботу, днём в Кирове будет +7 градусов Цельсия, ночью заморозки около нуля.

В праздничный день 1 мая столбики термометров покажут +11 градусов. Возможен небольшой дождь. Ночью ожидается +4 градуса Цельсия.

2 мая, в понедельник, потеплеет до +12 градусов. Выпадут кратковременные осадки. Ночью потеплеет до +8 градусов.

Во вторник, 3 мая, воздух прогреется до +15 градусов днём и +7 градусов ночью.

По прогнозам специалистов, окончательно тёплая весенняя погода установится в Кирове после 9 мая.